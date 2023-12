PSG - Nantes : la curieuse expérience de Kylian Mbappé en numéro 9…

Le PSG a enchaîné un nouveau succès en Ligue 1, ce samedi soir, contre le FC Nantes (2-1) lors de la 15ème journée. C’est d’ailleurs la huitième victoire consécutive en championnat pour Paris, ce qui représente la meilleure série en cours dans le Top 5 européen et sa plus longue personnelle depuis la période mai-septembre 2021 sous Mauricio Pochettino. Et durant cette rencontre gagnée contre les Canaris, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a réalisé quelques choix tactiques surprenants, à quelques jours d’un déplacement fondamental contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. L’un des points qui a interrogé le plus d’observateurs samedi soir est la titularisation de Kylian Mbappé en numéro 9, seul en pointe de l’attaque parisienne dans le 4-3-3 classique du tacticien espagnol.

La suite après cette publicité

«Kylian a une liberté totale en attaque. Il a des devoirs en défense, comme tous les joueurs, mais il a la liberté d’aller sur l’aile, dans l’axe ou comme faux neuf. Il a joué le dernier match (contre Le Havre) comme les autres. Totale liberté pour Kylian et on compense cette mobilité », avait en premier lieu souligné Luis Enrique face à la presse, vendredi, la veille du choc face aux Canaris. L’ancien prodige de l’AS Monaco a donc toutes les clefs en mains pour endosser le rôle qu’il souhaite dans le collectif parisien - peu importe le dispositif choisi par Luis Enrique, tout comme son positionnement annoncé dans le onze de départ. Certains y voient un moyen de brouiller les pistes et de rendre plus difficile de lire la tactique offensive parisienne, d’autres pensent que cela gâche les qualités de Mbappé qui se perdrait sur le pré sans un rôle défini précisément. Un déséquilibre assumé qui amène de nombreuses critiques…

À lire

PSG - Nantes : Luis Enrique et le staff parisien peuvent enfin sourire

Une première expérience complète !

Déjà face au Havre, le weekend dernier, les compositions officielles annonçaient bien la titularisation du capitaine de l’Equipe de France en pointe de l’attaque avec deux ailiers de soutien (Bradley Barcola et Ousmane Dembélé). Mais le carton rouge de Gianluigi Donnarumma avait poussé Luis Enrique à repasser en 4-3-2 avec Dembélé et Mbappé dans l’axe de l’attaque. Contre Nantes, c’était donc la réelle première expérience complète de Kylian Mbappé au poste de numéro 9, seul en pointe. Un choix que l’entraîneur espagnol assume complètement puisqu’il préfère relativiser ce placement que certains jugent curieux voire inadéquat avec les qualités du numéro 7 du PSG : «Il n’a pas joué au centre. Comme dans tous les matches, il a eu la liberté totale d’aller dans l’axe, sur les côtés, entre les lignes. Depuis le début, c’est comme ça, et ça va continuer. Il a des tâches défensives à remplir mais en attaque, il a une totale liberté. Je le répète cent fois mais c’est la vérité», a alors expliqué Luis Enrique, en conférence de presse après la rencontre de samedi soir.

La suite après cette publicité

La première question que ce positionnement pose est la suivante : quid de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ? Une enveloppe cumulée de 170 millions sur deux véritables buteurs pour finalement vivre des rencontres où les deux numéro 9 de métier de l’effectif parisien restent assis sur le banc pour privilégier un Kylian Mbappé en mode dézonage. Cette première interrogation ne poserait, en réalité, que très peu de soucis si la production et l’impact du numéro 7 du PSG étaient au niveau de son statut. Or, face au FC Nantes, Mbappé a été très loin de réaliser une grande performance. Un match bien compliqué pour le capitaine des Bleus. Après une première opportunité de taille, détournée par Lafont (2e), il a pêché techniquement pour trouver Kang-in Lee et Achraf Hakimi particulièrement. On l’a aussi vu beaucoup au sol, réclamant des fautes et cherchant souvent le contact voire les pénaltys. Il s’est procuré trop peu d’occasions, seulement une frappe lointaine captée facilement par Lafont (89e). Le numéro 7 place en numéro 9 a eu tout de même du mal à se faire une véritable place démarquée dans le système de jeu proposé par Luis Enrique…