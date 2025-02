PSG : Vitinha et Nuno Mendes réagissent à leur prolongation

Avant la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco compte pour la 21e journée de Ligue 1, le club de la capitale a officialisé les prolongations d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha mais également Luis Enrique. Après le choc, remporté (4-1) par les Rouge et Bleu, deux Parisiens fraichement prolongés se sont présentés en zone mixte. «Je suis content, j’ai prolongé mon contrat. Je dois dire merci au club, au président pour la confiance. C’est le plus important», a d’abord déclaré Nuno Mendes, un temps convoité par Manchester United.

Quelques minutes plus tard, Vitinha a lui aussi confié sa joie de poursuivre l’aventure sous le maillot parisien. «Je suis très heureux de pouvoir rester ici plus longtemps. La vérité, c’est que je me sens à l’aise ici, je me sens chez moi, ma famille aussi. J’aime la ville, j’aime le Campus, le projet. J’aime tout. C’est la vérité, ce n’est pas parlé pour parler. Je suis très heureux que le club voie ça aussi. On est sur le bon chemin et on va continuer ici». Pour rappel, Nuno Mendes et Vitinha sont désormais liés au PSG jusqu’en juin 2029.