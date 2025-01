Rennes : Baptiste Santamaria est tout proche de rejoindre Nice

Il a été l’une des premières victimes de Jorge Sampaoli à Rennes. Mis à l’écart depuis de nombreuses semaines et sans aucun avenir en Bretagne, Baptiste Santamaria rongeait son frein loin du groupe pro en attendant de pouvoir rebondir ailleurs. Ces derniers jours, les difficultés sportives de Rennes ont poussé le club à créer un loft où l’ancien joueur du SCO d’Angers fait partie intégrante.

Pisté par St-Etienne en début de mercato, le milieu rennais de 29 ans n’a plus de temps à perdre et se doit de trouver un nouveau projet d’ici au 3 février et la fin du mercato hivernal. Selon nos informations, Baptiste Santamaria va, sauf retournement de situation, s’engager avec l’OGC Nice dans les prochains jours. Un accord est tout proche d’être trouvé avec Rennes sur les bases d’un prêt avec option d’achat. Les derniers détails devraient être réglés dans les prochaines heures.