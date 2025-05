Habib Beye, investissements XXL, mercato estival… le boss du Stade Rennais lâche ses vérités !

L’heure est au bilan. Douzième de Ligue 1 après une saison mouvementée, le Stade Rennais ne verra, une nouvelle fois, pas l’Europe. Nommé président en octobre dernier à la place d’Olivier Cloarec, Arnaud Pouille (50 ans) est cependant revenu sur la trajectoire de la formation bretonne, en pleine restructuration. Après l’arrivée d’Habib Beye, successeur de Jorge Sampaoli sur le banc, le SRFC a également décidé de remplacer Frederic Massara par Loïc Désiré au poste de directeur sportif, le tout en attirant Laurent Bessière en tant que directeur de la performance. Autant de changements symbolisant la volonté des hautes sphères rennaises d’imprimer une nouvelle dynamique.

Une refonte nécessaire

Interrogé par le quotidien L’Équipe, Arnaud Pouille s’est finalement laissé aller à un bilan général après cette 12e place, qualifiée d’«énorme déception» pour le club. Pointant du doigt «un manque de structuration sur la partie pro» où «le coach (Julien Stéphan à son arrivée, ndlr) manageait 15, 20 ou 25 personnes en direct au-delà même de ses joueurs», le nouveau président du SRFC a d’abord tenté d’expliquer la saison ratée des Bretons, notant à ce titre un effectif «pas assez en adéquation avec l’ambition du club et avec ce que la propriété (la famille Pinault) attend».

Relancé sur les choix effectués par le board rennais au cours de la saison, l’ex-DG des Lensois s’est également défendu des investissements XXL consentis lors du dernier mercato estival. Pour rappel, Rennes n’avait pas hésité à dépenser près de 80 M€ pour enrôler Furuhashi, Al-Tamari, Rouault, Olaigbe, Brassier, Sishuba mais surtout Seko Fofana (20 M€) et Brice Samba (14 M€). Deux opérations que le dirigeant rennais a tenu à justifier. «Ils arrivent parce que dans l’espèce d’enlisement dans lequel était le club, ils étaient les deux seuls noms sur lesquels Sampaoli et Frederic Massara étaient complètement d’accord. Et moi, j’étais dans la position de dire : s’il faut aider, j’aiderai. Ce ne sont pas les hommes du président qui débarquent. Et on agit avec l’accord de la propriété», explique dans un premier temps Pouille avant de revenir sur les critiques émises.

Pouille répond à ses détracteurs après le mercato hivernal

«Après, on entend dire : "Ils ont dépensé comme des malades en janvier". C’est peut-être lié à mon passé et à tout ce qui se raconte sur moi (à Lens, il a parfois été associé à la flambée de la masse salariale), qui est complètement bidon, j’y reviendrai un jour. Mais prenez le mercato de janvier 2024 et celui de janvier 2025. Faites les plus et les moins et voyez si le dernier était une abomination au niveau investissement. On a anticipé pour la saison à venir. Et sur son apport, Brice a ramené plus de points qu’il n’en a coûté. Seko, c’est un autre sujet, lié notamment à la réathlétisation de joueurs de retour du Golfe, comme Jota (arrivé fin août d’Al-Ittihad, parti en janvier au Celtic Glasgow). Il n’est pas logique qu’on mette autant de temps à réathlétiser un joueur».

Conscient que la greffe n’a pas prise avec Jorge Sampaoli (6 revers et 2 succès en 8 matches de L1, élimination en seizièmes de finale de Coupe de France [0-1] à Troyes) et plus que jamais déterminé à l’idée de créer les conditions de la durabilité, Arnaud Pouille espère désormais surfer sur la vague Beye, nouveau coach du SRFC qui a su apporter un vent de fraicheur en fin de saison. Questionné sur l’ancien Marseillais, le boss des Rennais a d’ailleurs ouvert la porte à une extension de son contrat. «C’est un coach dont on est extrêmement satisfait sur beaucoup d’aspects. Je n’aime pas trop comparer, mais il me rappelle des coaches que j’ai connus à leurs débuts, dans l’énergie et la performance, comme Fabien Galthié (Pouille a été directeur financier du Stade Français dans les années 2000) et Franck Haise. Ce peut être l’heure de se poser sur ces questions-là (prolongation, ndlr), oui».

Un été agité, Beye prolongé ?

Pour conclure, celui qui a assuré que la feuille de route du club n’allait pas bouger - avec «la formation au centre du projet» - s’est enfin exprimé sur le mercato estival. Une fenêtre qui s’annonce mouvementée à en croire ses propos. «L’idée n’est pas d’avoir 25 joueurs plus 5 gardiens plus 12 joueurs prêtés. On a un vrai switch à faire sur l’effectif après la refonte de la direction sportive au sens large», avouait, en ce sens, Arnaud Pouille avant de s’exprimer sur le cas Arnaud Kalimuendo. «Il fait partie des joueurs qui avaient beaucoup de contacts en janvier, qu’on a autorisé à discuter avec d’autres clubs». Dans le viseur du Bayer Leverkusen et de Newcastle, le meilleur buteur des Rennais pourrait faire partie des nombreux départs actés cet été, alors que Lorenz Assignon est lui sur le point de rejoindre Stuttgart comme nous vous le révélions ces dernières heures…