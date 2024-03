AC Milan : la gestion difficile des contrats

L’AC Milan est en plein chantier. Pendant que sur le terrain les Milanais se concentrent sur la victoire finale en Ligue Europa et la deuxième place du championnat, en interne les dirigeants se focalisent sur l’organisation des années à venir et notamment les prolongations de contrats. Plusieurs affaires doivent être réglées d’ici les prochaines semaines avec en priorité la gestion des contrats qui prendront fin le 30 juin 2024 prochain.

À 37 ans, Olivier Giroud ne devrait pas rempiler avec le club transalpin pour la saison prochaine. Après trois saisons en Italie, l’international français devrait rejoindre son ami Hugo Lloris et le Los Angeles FC dès la saison prochaine à la fin de l’Euro avec l’équipe de France. Son remplaçant cette saison, Luka Jović, est lui aussi en fin de contrat dans quelques semaines. Prêté par la Fiorentina, le Serbe retrouve des couleurs avec les Rossoneri. D’après la Gazetta Dello Sport, Stefano Pioli et ses dirigeants ont été convaincus et veulent demander une nouvelle année de prêt. L’avenir de Simon Kjaer est lui beaucoup plus incertain. Le Danois de 35 ans a perdu du temps de jeu ces dernières semaines. Lui veut toujours continuer à Milan, mais l’AC Milan veut se laisser quelques semaines de réflexion pour décider de son cas.

L’avenir des joueurs stars français en suspens

Même si ces joueurs sont des éléments clefs de l’équipe milanaise cette saison, ce qui inquiète davantage les supporters sont les contrats de Mike Maignan et de Théo Hernandez. Les deux joueurs qui reviennent de Clairefontaine cette semaine ont un contrat courant jusqu’en 2026. Considéré comme le meilleur joueur de cette saison côté AC Milan, Théo Hernandez est l’une des priorités selon le Corriere dello Sport. L’AC Milan souhaite prolonger leur joueur de 26 ans et répondre à ses exigences salariales élevées. Le Bayern Munich reste sur le coup, mais Milan ne le laissera pas partir pour moins de 100 millions d’euros. Pour Mike Maignan, les dirigeants sont plus tatillons sur les demandes salariales. Le gardien de l’équipe de France réclame un salaire de 8 millions d’euros par saison (actuellement à 2,8 millions d’euros) pour prolonger son contrat selon Tuttomercatoweb. Les Rossoneri ne veulent pas reproduire l’erreur de 2021 en laissant Gianluigi Donnarumma partir gratuitement au PSG et pourraient s’aligner ses prétentions. Le directeur général du club Giorgio Furlani a affirmé que la balle était dans le camp des deux joueurs qui pouvaient décider de leur avenir.

Le club lombard aimerait également blinder ses jeunes pousses. Kevin Zeroli (19 ans) devrait selon toute vraisemblance prolonger pour un contrat longue durée allant jusqu’en 2028. Même cas pour le Serbe Jan-Carlo Simić (18 ans) qui représente un des principaux espoir du club et qui a un contrat qui s’arrête l’année prochaine. Le dossier le plus urgent est celui de Francesco Camarda (16 ans). Celui qui a connu ses premières minutes de jeu à 15 ans l’automne dernier est en fin de contrat dans quelques mois. Les prochaines semaines s’annoncent longues pour Zlatan Ibrahimović et les dirigeants de l’AC Milan.