Milan Skriniar évoque un futur sacre en Ligue des Champions avec le PSG

Non, Milan Skriniar n’a pas disputé la moindre minute en finale de la Ligue des Champions, face à Manchester City, en juin dernier. Cela dit, le Slovaque a pu voir de ses propres yeux le niveau immense qu’une telle rencontre demande, dans tous les secteurs de jeu. Malheureusement, Rodri est venu offrir l’unique trophée européen aux Skyblues, privant l’ancien défenseur interiste du sacre.

Mais Milan Skriniar n’a pas oublié, et compte bien remporter la coupe aux grandes oreilles avec le PSG. Arrivé cet été, le défenseur de 28 ans ne cache pas son enthousiasme à l’idée d’évoluer sous sa nouvelle tunique. Alors, quand on lui demande si passer de l’Inter à Paris est une régression, ce dernier rétorque : «Non, non, pas du tout ! Nous avons joué, c’est vrai, la finale de la Ligue des champions cette année avec Milan. Mais Paris en a joué une il y a trois ans, donc… Nous avons perdu la dernière, le PSG a perdu la sienne aussi. Là, je me dis que cette année est peut-être la nôtre ! Mais je ne veux pas parler de ça, anticiper sur ce genre de choses. La meilleure chose à faire est de bosser et nous verrons ce qui se passera le jour J.» Le Serbe a raison. Du temps, c’est qu’il faut au PSG pour s’imprégner la patte Luis Enrique et qui sait, remporter la première Ligue des Champions de son histoire.

