Reims - OM : les compositions officielles

C’est le choc de cette 28e journée de Ligue 1. Au Stade Auguste-Delaune, le Stade de Reims, neuvième avec 43 points, tentera de défendre son incroyable série de 19 rencontres sans défaite en championnat face à un Olympique de Marseille, troisième avec 56 unités, contraint de se battre pour récupérer sa place de dauphin piquée par le RC Lens samedi. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Comme le dit le célèbre dicton : "on ne change pas une équipe qui gagne". Pour la réception de l’OM ce dimanche soir, Will Still reconduit exactement le même onze qui s’est imposé sur la pelouse de l’AS Monaco le week-end dernier avec, notamment, Folarin Balogun en pointe. En face, Igor Tudor, privé de Leonardo Balerdi (suspendu), descend Valentin Rongier dans la défense à trois tandis que Mattéo Guendouzi retrouve une place de titulaire. Malinovskyi et Ünder évolueront en soutien de Sanchez sur le front de l’attaque.

L’OM cherche la faille à Reims !

Les compositions d’équipes :

Reims : Diouf - Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet - Lopy, Matusiwa - Ito, Munetsi, Flips - Balogun

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Rongier - Clauss, Guendouzi, Veretout, Nuno Tavares - Ünder, Sanchez, Malinovskyi

