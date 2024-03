LdC : Jérôme Rothen a peur pour le PSG

Ce soir, le PSG joue une grosse partie de sa saison à Saint-Sébastien. Même si l’équipe de Luis Enrique peut envisager ce duel avec une certaine sérénité, grâce à son succès 2-0 à l’aller, certains supporters et observateurs craignent un scénario catastrophe. C’est le cas de Jérôme Rothen, qui l’a expliqué dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

« Le PSG n’est pas à l’abri d’un retournement de situation. Je dis pas qu’ils l’ont vécu avant et qu’ils doivent s’en servir car ces joueurs n’étaient pas là, donc ça ne sert à rien de penser à la Remontada. Mais des retournements de situation, que ce soit avec des clubs français ou non, c’est toujours arrivé. Heureusement que la Real Sociedad y croit. Sur la première période au Parc des Princes ils ont mis en difficulté le PSG. […] Sur ce match là, ils peuvent se transcender sur 90 ou 120 minutes. T’es pas à l’abri. Cette année, vu le niveau du PSG à l’extérieur, même un match de Ligue 1 contre des équipes inférieures à la Real Sociedad, le PSG a galéré », a lancé l’ancien joueur. On sera bientôt fixé…

