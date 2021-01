ASM-OM : la réaction à chaud de Steve Mandanda

Battu par l'AS Monaco (3-1) samedi soir, l'Olympique de Marseille a concédé sa troisième défaite consécutive en Ligue 1. Coupable sur le deuxième but marqué par Tchouaméni, Steve Mandanda ne pouvait cacher sa déception quelques minutes après la rencontre. Interrogé au micro de Canal+, le portier olympien touché, ne compte pas rendre les armes pour autant.

« On fait une bonne première mi-temps où on est assez solides, où on ne subit pas trop. Après on est dans une période un peu plus compliquée, on prend trois buts sur phases arrêtées. On manque de concentration, y'en a un où y'a pas corner, on parle, on se plaint, ils jouent assez rapidement, on subit. Dans ses périodes là c'est toujours comme ça, le moindre petit truc on le paye cash. On doit être solides, être costauds mentalement, de donner le maximum au prochain match parce que la saison est longue, personne ne doit lâcher, qu'importe la situation. Tout est contre nous en ce moment, les résultats, les pépins physiques, le départ de Sanson dans la journée, ce ne sont pas des excuses mais dans ces moments là c'est compliqué. Il faut assumer, être forts mentalement, il reste encore beaucoup de matchs. C'est une saison qui est compliquée c'est comme ça, il faut l'assumer. On fait front avec le coach, on sait ce qu'on lui doit, ce qu'il nous a apporté. A nous de donner le maximum pour inverser la tendance, des périodes comme ça j'en ai connu, on ne sort pas de ces situations en claquant des doigts, ou avec de simples discussions. On ne lâchera pas et on donnera le maximum à chaque fois, » a ainsi confié Mandanda. Prochaine étape pour l'OM, la réception du Stade Rennais qui s'annonce bouillante...