Barcelone : nouveaux rebondissements pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Voilà un feuilleton qui aura fait couler beaucoup d'encre... et qui ne devrait pas se terminer tout de suite. Poussé vers la sortie à Arsenal pour des raisons disciplinaires et des manquements au règlement interne avec le club londonien, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) s'était ensuite vu retirer le brassard de capitaine d'Arsenal et n'était même plus appelé par Mikel Arteta, son entraîneur. Conscient de la situation de l'international gabonais, (72 capes, 30 buts), qui n'a d'ailleurs pas pu participer à la CAN 2021 en raison de lésions cardiaques détectées, le FC Barcelone s'était jeté sur l'occasion pour l'enrôler.

La presse catalane révélait cette semaine que des négociations pour un prêt de six mois avaient déjà débuté et rien ne s'est ensuite passé comme prévu. Plus tôt ce lundi, le journaliste espagnol Gerard Romero a diffusé des images de l'arrivée de l'ex-stéphanois à Barcelone, sur Twitch, où l'on aperçoit PEA sortir de l'aéroport d'El Prat. Alors que les supporters catalans s'attendaient à voir rapidement l'officialisation, plusieurs sources affirmaient que les deux clubs étaient encore loin d'avoir trouvé un accord et les demandes semblaient même très éloignées.

Joan Laporta confirme un intérêt pour PEA

Certains médias catalans affirmaient même que l'avant-centre s'est rendu en Catalogne uniquement au cas où il faudrait signer un contrat, alors qu'aucun dirigeant du club ne l'attendait sur place et qu'Arsenal n'était même pas au courant de son départ de Londres. Une situation étonnante, commentée par Joan Laporta, le président du FC Barcelone. «Il (Aubameyang) a de la famille à Sitges (une commune en Catalogne). Tout le monde sait qu'on aimerait l'avoir au Barça. Il résout sa situation avec Arsenal et nous espérons créer les circonstances nécessaires (...) On aimerait l'intégrer. C'est très compliqué, mais il y a de l'espoir», a-t-il expliqué au micro de Mundo Deportivo. De plus, le Guardian affirme que les négociations ont repris entre Barcelone et Arsenal ces dernières heures.

Rien ne semble donc encore définitif pour la venue de Pierre-Emerick Aubameyang chez les blaugranas. Après les récentes arrivées d'Adama Traoré et de Ferran Torres, le Barça cherche encore à renforcer son attaque et voulait un nouveau buteur, en raison de la fin de carrière prématurée de Sergio Aguero et des profils de Luuk De Jong et Martin Braithwaite, qui ne font pas l'unanimité auprès de Xavi, le manager du club. Un départ d'Ousmane Dembélé au PSG réglerait la situation plus rapidement, mais là aussi, le Barça n'a aucune assurance à l'heure actuelle.