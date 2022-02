La suite après cette publicité

Longtemps, ce dimanche après-midi, Pau Lopez aura repoussé ce qui devait arriver lors de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Troyes, au Stade de l'Aube (1-1). Sur une des dernières actions, il sera pourtant battu. Mais il s'est présenté en conférence de presse et on a pu sentir son désarroi. Et en Français dans le texte !