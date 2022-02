Ligue 1 : en toute fin de match, Troyes arrache l'égalisation contre l'OM

Sèchement battu par Clermont dans son stade Vélodrome lors de la dernière journée (0-2), l'Olympique de Marseille devait renouer avec le succès chez la lanterne rouge troyenne, ce dimanche. Après le nul concédé par Nice à Strasbourg, les Phocéens avaient une bonne occasion de récupérer la place de dauphin du PSG et pour se faire, Jorge Sampaoli choisissait de faire confiance au trio d'attaque Ünder-Payet-Dieng. Milik débutait donc sur le banc, à l'instar des recrues hivernales Bakambu et Kolasinac.

La suite après cette publicité

Le début de match a tourné en faveur des locaux, désireux de produire du jeu et ne pas se laisser écraser par les Marseillais. La première occasion est venue de Tardieu, qui s'est chargé d'un coup franc pas loin au-dessus du mur (13e). Trouvé au second poteau, complétement seul, Salmier manquait également de précision pour ouvrir le score (19e). Une très bonne entame de match pour l'ESTAC finalement gâchée par ce tacle trop appuyé de Baldé sur Guendouzi, en pleine surface. Un penalty offert et transformé par Payet (1-0, 27e), alors que l'OM n'avait clairement pas la maîtrise du jeu dans ce premier acte.

L'OM n'a pas su se mettre à l'abri

Après la pause, l'ESTAC a continué de mettre la pression sur un OM cantonné dans sa moitié de terrain. Kouamé, servi seul dans l'axe par Baldé, manquait de peu l'égalisation face à un Lopez vigileant (62e), même si l'arbitre assistant avait signalé un hors-jeu au départ de cette action. Incapable de frapper au but (un seul tir tenté en seconde mi-temps), l'OM ne parvenait pas à faire la différence et se contentait de faire tourner le ballon en fin de rencontre pour éviter de concéder l'égalisation.

Mais face à cet OM soporifique, l'ESTAC y a cru jusqu'au bout. Après un corner troyen obtenu, Koné jouait un une-deux avec Kouamé sur son aile gauche, et pouvait centrer au sol pour Touzghar. Le buteur s'est jeté pour couper au premier poteau et faire exulter le Stade de l'Aube (1-1, 90e). C'est donc au terme d'une fin de rencontre folle que Marseille a concédé le nul, mais passe quand même deuxième au classement, avec un point d'avance sur Nice. Un nul compliqué avant le huitième de finale de Conference League, contre Bâle et le déplacement à Brest lors de la prochaine journée. Troyes réalise une excellente opération ce dimanche, car le club de l'Aube sort de la zone rouge et passe au 17ème rang. Le déplacement à Bordeaux s'annonce décisif pour la course au maintien lors de la prochaine journée.