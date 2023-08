Inter Miami : Lionel Messi tacle encore le PSG

La suite après cette publicité

Après près de deux décennies passées au FC Barcelone, les problèmes de ce dernier liés au fair-play financier de la Liga ont obligé l’attaquant argentin Lionel Messi à quitter la Catalogne, plus d’un mois après la fin de son contrat. Un départ forcé qui l’amenait ensuite au Paris Saint-Germain dans la foulée de l’échec de la direction sportive barcelonaise. Deux saisons passées dans le club de la capitale, qui laisseront un goût plutôt amer aux supporters parisiens et à la Pulga, qui n’aura pas connu un séjour facile à Paris malgré ses 32 buts et 35 passes décisives.

Mais dans ces 75 rencontres toutes compétitions confondues en deux ans, les éliminations prématurées en Ligue des champions ont terni son passage chez les Rouge-et-Noir tout comme son manque d’investissement. Parti à la fin de son bail avec les doubles champions de France en titre, l’attaquant-vedette avait le choix pour sa fin de carrière, entre un retour au FCB ou un exil en Arabie saoudite. Il a finalement choisi de découvrir la MLS sous les couleurs de l’Inter Miami, propriété de l’ancienne gloire anglais David Beckham. Il n’aura d’ailleurs pas fallu longtemps pour que la Messimania s’empare de la Floride…

«Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu…»

Présenté devant les journalistes ce jeudi après avoir déjà inscrit 9 réalisations avec les Herons en 6 matches, les amenant en finale de la League’s Cup (compétition entre clubs étasuniens et mexicains), le heptuple Ballon d’or est revenu sur son arrivée contrainte au PSG : «je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami.»

Ces propos confirment donc son mal-être au Paris Saint-Germain, où il n’avait jamais vraiment réussi à s’adapter. Au contraire, son arrivée en Floride semble lui faire le plus grand bien : «dès mon arrivée, l’accueil a été impressionnant. C’est une ville où il y a beaucoup de Latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l’affection, de la proximité. C’est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s’installer et apprécier ce que l’on fait.» Le message est passé à Paris.