CdF, PSG : Luis Enrique s’attend à un danger contre Revel

Opposés au petit Poucet de l’US Revel ce dimanche à 20h45, les Parisiens ne devraient pas avoir de mal à passer au prochain tour de la Coupe de France. Cependant, la compétition réserve souvent quelques surprises et une élimination à ce stade, contre une formation de Régional 1, serait un drame pour le PSG de Luis Enrique, déjà confronté aux blessures de Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Arnau Tenas, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes pour ce rendez-vous.

Et Luis Enrique le sait. «Ils ne sont pas professionnels, ils sont dans une catégorie de niveau amateur. Ils sont premiers dans leur championnat. On a vu deux matchs de Revel, mais pas dans le stade de demain, il y a une différence. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de danger. Si on ne prépare pas le match de façon adéquate, ça peut mal tourner. C’est comme ça qu’on doit voir les choses, c’est ce que j’ai dit à l’équipe. Il faudra de l’envie», a assuré le technicien parisien.