PSG : João Neves n’en finit plus de choquer !

Homme à tout faire, couteau suisse, facteur X, patron… Choisissez le qualificatif vous semblant le plus adapté, il n’en reste pas moins que João Neves est, aujourd’hui, devenu l’un des cadres indiscutables et indiscutés du Paris Saint-Germain. Rayonnant depuis son arrivée en provenance de Benfica, le milieu de terrain de 20 ans enchaîne, en effet, les prestations de très haute volée sous la tunique francilienne. Autoritaire dans le duel, solide sur ses appuis, irrésistible dans les petits espaces, brillant dans l’orientation du jeu et plus que jamais dévoué pour le collectif, l’international portugais (13 sélections) impressionne tout son monde.

La suite après cette publicité

Vendredi soir, lors de la victoire (4-1) des siens contre l’AS Monaco dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, le natif de Tavira a d’ailleurs prouvé, une fois de plus, qu’il était l’un des plus gros talents de sa génération. Cette fois-ci dans un rôle inédit de… latéral droit. Appelé au pied levé par Luis Enrique pour suppléer Achraf Hakimi, préservé face aux Monégasques, le droitier d’1m74, meilleur passeur du championnat de France avec 7 offrandes, a livré une énième masterclass. Globalement solide sur le plan défensif, malgré quelques séquences plus chaotiques face à Takumi Minamino, notamment en début de rencontre, Neves a surtout illuminé le jeu parisien.

João Neves sait tout faire !

Fort d’un QI football au-dessus de la moyenne, le Portugais a ainsi multiplié les passes précises et les débordements tranchants. N’hésitant pas à se projeter, il aurait même pu offrir un but à Bradley Barcola mais l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, annulait la réalisation de l’ex-Lyonnais puisque le ballon était bel et bien sorti des limites du terrain avant le centre du numéro 87 parisien. Qu’importe. Une nouvelle fois omniprésent pour ses partenaires, Neves n’a cessé de répondre présent dans le défi physique (10 duels remportés sur 13 disputés, 6 ballons récupérés et 3 interceptions), tout en se montrant toujours aussi inspiré dans l’orientation du jeu.

La suite après cette publicité

Loin d’être gêné par son repositionnement, le Portugais, crédité d’un 7 par la rédaction FM, a finalement prouvé qu’il pouvait évoluer un peu partout sur le terrain, sans jamais perdre en qualité. Un profil plus que jamais compatible à ce que demande Luis Enrique, fervent défenseur de la polyvalence. «On fait en fonction du match, du moment par lequel passent les joueurs, on recherche une polyvalence», rappelait d’ailleurs l’ancien sélectionneur de la Roja en conférence de presse. Avec cette nouvelle performance étincelante, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 s’impose, quoi qu’il en soit, comme un pilier essentiel de ce PSG version Luis Enrique.