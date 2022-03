Gabriel Charpentier a tapé dans l'oeil de Ronaldo

Avec 10 buts en 21 matches de Serie B (avec seulement 11 titularisations) avec Frosinone, Gabriel Charpentier continue de faire trembler les filets en deuxième division italienne. Comme nous l'évoquions en janvier dernier, plusieurs clubs européens dont le LOSC et Nantes gardent un oeil attentif sur les performances du joueur.

Un nouveau courtisan vient de se rajouter à la longue liste des clubs intéressés. Selon nos informations, l'attaquant français de 22 ans a été chaudement recommandé à Valladolid par Ronaldo, la légende brésilienne qui dirige aujourd'hui le club espagnol, actuel 3e de Segunda division et bien parti pour remonter en Liga la saison prochaine. Rapide, puissant et technique, Gabriel Charpentier possède le prototype parfait de l'attaquant moderne et a tapé dans l'oeil de R9. Pour rappel, le Genoa à qui appartient le joueur n'est pas fermé à son départ.