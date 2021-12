Metz : Frédéric Antonetti allume Ibrahima Niane

Une sortie remarquée dont Frédéric Antonetti a le secret. Alors que le FC Metz, avant-dernier de Ligue 1, a concédé sa 9ème défaite de la saison 2021-2022 ce dimanche, sur la pelouse de l'AS Monaco (0-4), le technicien corse de 60 ans s'en est explicitement pris à son attaquant Ibrahima Niane (22 ans), remplacé à la pause au stade Louis II, en conférence de presse d'après-match.

« C'était nettement, nettement insuffisant. Il est toujours par terre en train de pleurer, de réclamer la faute, ça devient très pénible. Si on veut être avant-centre, il faut être au combat et il ne l'est pas du tout », a ainsi lâché Antonetti au sujet du Sénégalais, qui n'a inscrit qu'un seul but en 15 matchs de Ligue 1. Pas certain que Niane soit titularisé à la pointe de l'attaque messine lors du prochain match de championnat dimanche prochain, contre Lorient, un concurrent direct pour le maintien.