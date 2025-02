Juventus : Thiago Motta a enfin trouvé la formule magique

Si Randal Kolo Muani est l’homme sur toutes les bouches à Turin ces dernières semaines, la belle forme de l’attaquant français a eu un impact considérable sur l’équipe entière. En effet, après avoir connu une première partie de saison en dents de scie avec notamment un total de 13 matchs nuls en Serie A, la Juventus est totalement métamorphosée. Il est vrai que la Vieille Dame avait rencontré de grandes difficultés à se montrer constante et solide, en raison d’un nombre incalculable de blessures (Vasilije Adžić, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, Arkadiusz Milik, Juan Cabal, Dusan Vlahovic et Weston McKennie). Pour rappel, Thiago Motta avait dû convoquer seulement 14 joueurs de champ pour faire le voyage à Birmingham dans le cadre de la rencontre contre Aston Villa. Mais le mercato d’hiver, symbolisé par les arrivées de Randal Kolo Muani, Renato Veiga, Alberto Costa et Lloyd Kelly, porte déjà ses fruits.

La suite après cette publicité

En plus de sa série de quatre victoires consécutives et sa 4ème place en championnat, la Juve a aussi la possibilité de décrocher un laissez-passer pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. C’est une période de grande croissance pour l’équipe de Thiago Motta. Malgré le changement de rythme avec l’arrivée de Kolo Muani, il y a d’autres aspects importants derrière cette renaissance. La semaine dernière, l’entraîneur italien a invité l’équipe à dîner, une initiative utile pour consolider le groupe et créer des relations saines entre les joueurs. Il l’avait également fait lors de ses passages à La Spezia et à Bologne. Et puis il y a le terrain et, comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, Motta est intransigeant pendant son travail hebdomadaire, une sorte de sergent de fer qui envoie sur le terrain ceux qui le méritent.

La Vieille Dame doit confirmer sa belle allure

La victoire contre l’Inter lors du Derby d’Italia a confirmé la forme des Juventini. En validant son ticket pour la suite de la Ligue des Champions, les troupes de Thiago Motta sortiront officiellement la tête de l’eau après une période trouble : «depuis que je suis arrivé ici, chaque jour a été beau. Je donne tout pour les garçons, je ne cherche pas la perfection mais je veux m’améliorer dans tous les aspects. Aujourd’hui, par exemple, nous avons souffert au niveau émotionnel, et ce n’est pas la première fois que cela se produit dans notre stade. Parfois, nous jouons mieux à l’extérieur, peut-être parce qu’au début, nous respectons trop l’adversaire. Mais au final, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour mériter cette victoire», avait expliqué l’entraîneur italien après la victoire face aux Nerazzurri. Présent en conférence de presse, Thiago Motta a parlé du PSV : «nous devrons tout faire très bien, réfléchir, utiliser notre tête et interpréter les moments de jeu. Comprendre quand l’adversaire veut pousser et être solide, faire tout ce qu’il faut pour être supérieur à l’adversaire. Nous affronterons une grande équipe, nous devrons faire de notre mieux».

La suite après cette publicité

Ce duel en Ligue des Champions tombe donc à pic : «c’est un objectif, c’est sûr, c’est le match le plus important de la saison jusqu’à présent. On peut aller en huitièmes de finale, sinon la compétition est finie. On a fait un premier pas à domicile, mais on sait que ce n’est pas suffisant. On sait qu’un nul serait suffisant, mais un nul ne nous satisfait jamais, on ne sait pas jouer pour égaliser. La gestion ne se fait que dans les dernières minutes, dans ce cas, demain il faudra jouer comme d’habitude. Nous ne nous tromperons pas dans notre attitude, nous avons une équipe de gars sérieux, qui travaillent bien à l’entraînement. Nous venons d’obtenir une victoire importante contre un adversaire fort, demain il y aura un autre adversaire fort, même si ses caractéristiques sont différentes», a conclu l’ancien joueur du PSG. La rencontre de demain sera un bon moyen aussi pour préparer le quart de finale de la Coppa. Les Bianconeri affronteront Lecce dans une semaine. Les 7 prochains jours s’annoncent importantissimes pour Thiago Motta et ses joueurs.