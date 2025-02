FC Barcelone : Jules Koundé se fait reprendre de volée !

Dans le football, tout va très vite. Jules Koundé en fait actuellement l’expérience. Régulièrement complimenté depuis le début de l’exercice 2024-25, que ce soit en équipe de France ou au FC Barcelone, le défenseur âgé de 26 ans se fait reprendre de volée en Espagne ces dernières heures. Hier soir, Hans Dieter Flick a annoncé que le Français ne débuterait pas la rencontre de championnat (victoire 1 à 0) face au Rayo Vallecano. « Koundé est remplacé sur décision technique», a-t-il simplement lancé à la télévision, sans entrer dans les détails. Mais plusieurs médias ibériques ont dévoilé avant le coup d’envoi que l’ancien joueur de Bordeaux a été puni par Flick pour être arrivé en retard à un briefing tactique organisé avant le match. Et Koundé n’en était pas à son premier coup d’essai.

La suite après cette publicité

Koundé le multirécidiviste

En effet, c’est la troisième fois cette saison que le natif de Paris arrive en retard à une réunion. La Cadena SER assure qu’il avait déjà fait le coup lors de la première partie de la saison, à l’occasion de la victoire 3 à 0 contre le Deportivo Alavés et lors de la victoire 3-1 contre le RCD Espanyol. Il a donc récidivé hier et cela n’a pas du tout été du goût de Flick, qui l’a envoyé sur le banc comme les deux fois précédentes. Héctor Fort a profité du choix du coach pour se faire une place dans le onze titulaire hier soir. Et il en a même profité pour marquer des points. C’est, en tout cas, l’avis de Mundo Deportivo. «Le retard du Français a ouvert la porte à une place de titulaire pour le jeune arrière latéral, qui a bien joué contre le Rayo Vallecano.»

Koundé, lui, est entré en deuxième période, devenant au passage le cinquième footballeur tricolore à avoir joué le plus de matches avec le FC Barcelone (125 rencontres, ndlr), Un petit évènement gâché donc par le nouveau retard du joueur né en 98. D’ailleurs, la presse n’est pas tendre avec lui ce mardi. Dans l’émission Carrusel Deportivo sur la SER, Dani Garrido, journaliste et présentateur de l’émission, a allumé Koundé. «Je pense que c’est un énorme manque de respect, ça suffit. En sachant que Flick le pénalisera pour être titulaire, arriver en retard à l’entretien… Je ne comprends pas ce qu’il a dans la tête.» Présent également en plateau, Jordi Martí a été un poil plus compréhensif.

La suite après cette publicité

Le Français se fait tailler

« Cela peut vous arriver un jour, mais je ne peux pas le comprendre. Comme la sanction économique ne fait rien, il vous laisse sur le banc.» Comme ses confrères, Marcos López, lui, n’apprécie pas le comportement du Français. « Quel travail supplémentaire doit-il faire à part regarder l’horloge et aller à la salle de réunion ? Il a un problème et l’entraîneur agit avec la rigueur qu’on lui demande. Je pense que c’est très bien. C’est un message très fort pour l’équipe. Je prolongerais, en fait, cette sanction pour une période plus longue.» Hansi Flick ne sera certainement pas du même avis. Mais l’ancien entraîneur du Bayern Munich espère que cela ne se reproduira plus comme il l’a avoué après le match en conférence de presse.

«Cela fait partie du football, ces choses arrivent. Je pense que c’est le jour du match et pour moi, avant le match, nous savons tous ce que nous devons faire. Il y a peut-être deux ou trois réunions avec les joueurs et il est très important qu’ils y assistent. Ce n’est pas si difficile d’être présent et de se conformer. C’est une question de respect. Je dois lui parler. Il est arrivé en retard, mais c’est une règle qui doit être claire. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui.» Jules Koundé va donc devoir respecter les règles pour éviter de se faire recadrer de nouveau par le staff du FC Barcelone, qui n’acceptera plus le moindre écart de sa part.