MU : Donny Van de Beek a passé sa visite médicale

En attendant peut-être Jack Grealish et Jadon Sancho. Donny Van de Beek devrait être la première recrue du mercato estivale pour Manchester United. Le milieu néerlandais, qui aurait aussi pu s'engager avec le Barça ou le Real Madrid, devrait arriver en Angleterre pour la saison prochaine, et une somme avoisinant les 45 millions d'euros.

Actuellement aux Pays-Bas pour y préparer les matchs de Ligue des Nations contre la Pologne et l'Italie, le joueur de 23 ans ne peut cependant pas paraphé son contrat tout de suite. Et pour gagner du temps, les Red Devils auraient réussi à faire passer une visite médicale au joueur de l'Ajax pendant le rassemblement, selon Sky Sports. Le Néerlandais l'aurait réussie et serait à Manchester après la trêve internationale pour signer son contrat, qui devrait le lier aux Mancuniens jusqu'en 2025.