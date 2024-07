Athletic : Unai Simón absent entre quatre et cinq mois !

Récent vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Unai Simón va manquer plusieurs mois de compétition, à la suite d’une opération au poignet droit survenue ce jeudi. D’après Marca, il pourrait manquer 25 matchs en comptant ceux de l’Athletic Club et ceux de la Roja. Soit une indisponibilité comprise entre quatre et cinq mois.

Une tuile de plus pour Ernesto Valverde et le club de Bilbao, puisque le gardien remplaçant, Julen Agirrezabala s’est également blessé (fracture de la vertèbre) et sera absent durant six semaines. Toujours selon le média espagnol, Unai Simón souhaitait par ailleurs repousser son opération, le temps que son jeune coéquipier puisse revenir de blessure. Mais son entraîneur a catégoriquement refusé cette alternative.