OL - Auxerre : la déception de Tanner Tessmann

Semaine noire pour l’Olympique Lyonnais. Trois jours après être tombé de haut face à Besiktas en Ligue Europa (0-1), les joueurs de Pierre Sage ont concédé un match nul ce dimanche face à Auxerre (2-2), lors de la 9e journée de Ligue 1. Une mauvaise opération pour Lyon, qui manque l’occasion de passer devant Reims et Lens au classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lyon 14 9 2 4 2 3 16 14 13 Auxerre 10 9 -5 3 1 5 13 18

Présent au micro de DAZN après le match, le milieu de terrain américain Tanner Tessmann a exprimé sa déception : «on voulait faire mieux, on sait qu’on est à domicile et qu’on doit gagner, mais il faut retenir le positif. Ce qu’il a manqué pour gagner ? Le second but nous a fait mal, on s’est créé des occasions, mais sans les concrétiser. Il fallait peut-être mettre un peu plus de pression. » La pression, c’est l’OL qui l’a désormais, avec Strasbourg et Brest collés à ses basques.