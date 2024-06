EdF : Didier Deschamps vole au secours de Griezmann

La France l’a emporté de justesse face à l’Autriche (1-0) pour son entrée en lice dans cet Euro. Si le cas Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre, la prestation d’Antoine Griezmann a aussi fait réagir. Moins dans le cœur du jeu, le joueur de 33 ans a semblé emprunté dans cette rencontre, où il a tout de même failli marquer. Lui-même a reconnu qu’il n’était pas au meilleur de sa forme mais il garde le soutien de son sélectionneur.

«Il le sait que ce n’était pas son meilleur match contre l’Autriche, confirme Didier Deschamps en conférence de presse, à la veille du match face aux Pays-Bas. Plus il touche de ballons mieux c’est. Plus il aura de la justesse plus ce sera bénéfique. L’influence d’Antoine dans notre jeu est une part importante. Il a l’habitude d’enchaîner, même si dans le positionnement il a été à différents postes avec son club. J’ai une totale confiance en lui.»