PSG-Clermont : les compositions officielles

Quatre jours avant de lancer sa campagne européenne de Ligue des champions face au FC Bruges, le Paris Saint-Germain reçoit le promu Clermont au Parc des Princes pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Privé de Di Maria, Messi, Paredes et Neymar, qui jouaient dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi que de Marco Verratti et Sergio Ramos (blessés), Mauricio Pochettino aligne un 4-3-1-2. Gianluigi Donnarumma débute pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, tandis que Mauro Icardi, victime d'une entorse acromio-claviculaire de grade 2 à Brest (4-2), le 20 août, commence finalement sur le banc. Kylian Mbappé, qui a repris la course mardi, est titulaire.

La suite après cette publicité

Troisième du classement à 4 points du leader parisien, Clermont, privé de son meilleur buteur Mohamed Bayo (3 réalisations), forfait, se présente comme depuis des années dans l'indémodable 4-2-3-1 de Pascal Gastien. Le jeune Salis Abdul Samed est aligné d'entrée dans le double pivot.

Les compositions d'équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - A. Herrera, Danilo. P, I. Gueye - Rafinha - Draxler, Mbappé

Clermont : Desmas - Zedadka, C. Hountondji, Ogier, N'Simba - J. Gastien, Salis Abdul Samed - Dossou, Berthomier, Allevinah - Hamel

#PSGCF63 Voici le 11 de départ pour ce cinquième match de @Ligue1UberEats face au @PSG_inside !🌋🔵🔴 pic.twitter.com/EEMFvyJgfV — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) September 11, 2021

Bonus de bienvenue, jusqu’à 150€ offerts. Créez votre compte Parions Sport en Ligne aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous recevrez un pari gratuit du même montant.