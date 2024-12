L’OL va récupérer un très beau pactole grâce à John Textor !

John Textor en a terminé la soirée en larmes. Samedi soir, Botafogo a remporté la finale de la Copa Libertadores face à l’Atlético Mineiro (3-1), au stade Monumental de Buenos Aires (Argentine). Le club brésilien, qui appartient à John Textor, a été sacré pour la première fois champion d’Amérique du Sud dans une rencontre à rebondissements. En effet, le club de Rio de Janeiro a joué toute la rencontre à dix à la suite d’un carton rouge reçu après un tacle lunaire dès la 30e seconde de jeu.

«C’était si dur de voir ce carton rouge, et nous ne voulions jouer qu’à 11 contre 11. J’étais juste derrière le but, j’ai vu tout ce qui se passait presque au ralenti. C’était électrique. C’était un moment incroyable jusqu’au dernier but, de Júnior Santos (…) Tout s’est passé très vite. Ils disaient que nous n’étions pas forts mentalement, et nos garçons ont prouvé le contraire. Ils avaient tort. Je suis très fier», a réagi le président de l’OL, en larmes après ce succès fou.

Botafogo va aider l’OL

Botafogo, racheté par John Textor en 2022 après avoir été relégué en deuxième division, a pu célébrer toute la soirée avec son président américain. Avec cette performance, Botafogo est assuré de toucher les 21 millions d’euros promis au vainqueur. Et dès le coup de sifflet final, John Textor n’a pas manqué de se balader avec le chèque sur la pelouse du stade. Botafogo va aussi toucher 50 millions d’euros pour sa qualification à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, obtenue grâce à cette Copa Libertadores.

Une sacrée bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais puisque cette rentrée d’argent pourrait permettre au club rhodanien de se remettre dans les clous de la DNCG. «Nous avons un modèle unique, nous sommes une organisation large, et c’est important de réaliser que tous nos clubs y contribuent. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL», expliquait Textor. Et la somme pourrait même être plus élevée puisque ce succès pourrait être suivi par le titre de Champion du Brésil. En tête du championnat à deux journées de la fin, Botafogo peut rêver du doublé.