Chelsea : Thierry Henry ne comprend pas l'achat de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku était considéré la saison dernière comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe après ses deux belles saisons à l'Inter Milan, avec qui il remportait le titre en 2021. Alors qu'il semblait épanoui en Lombardie, le Belge décidait de retourner en Angleterre et à Chelsea, un club où il n'avait pas réussi à montrer toutes ses qualités dans le passé. Il rejoignait donc le Champion d'Europe en titre, au style bien distinct, basé notamment sur beaucoup de mouvements sur la ligne offensive et qui avait remporté la Coupe aux grandes oreilles sans véritable 9. Depuis son arrivée, Lukaku peine à se faire une place dans le 11 et est souvent critiqué par les supporters des Blues.

Lors de son dernier match (face à Crystal Palace), Big Rom n'a touché que 7 ballons, soit presque autant qu'en étant resté 90 minutes sur le banc face à Lille. Thierry Henry, qui connaît bien Lukaku grâce à son poste dans le staff de la sélection belge, est revenu sur la situation de l'attaquant pour CBS, chaîne dont il est consultant : «je vais être honnête avec vous, je ne sais pas comment cela se passe en 90 minutes. Mais quelle est la solution ? Il faut qu'il en trouve une pour s'assurer qu'il peut s'adapter à la façon dont ils jouent. Ils aiment presser, être actifs et changer le trio de tête. Lui, il aime rester dans l'axe, donc c'est très difficile pour lui de s'adapter à cette situation. Pour que Rom s'adapte à la façon de jouer de Chelsea, il faut du temps, ce n'est pas facile. Mais encore une fois, pourquoi être allé le chercher ? »