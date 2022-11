OL : John Textor prépare un chamboulement d'organigramme

Alors que le journal L'Équipe annonce ce matin que John Textor aurait parfaitement réussi son audit devant la DNCG. Une bonne nouvelle qui rapproche encore un peu plus l'homme d'affaires étasunien de la prise de pouvoir d'OL Groupe. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon le quotidien hexagonal, l'Américain pourrait procéder à quelques ajustements dans l'organigramme du club rhodanien.

Ainsi, on apprend que Douglas Freedman, actuel directeur sportif de Crystal Palace, et Iain Moody, consultant externe de l'OGC Nice, se sont récemment rapprochés des opérations lyonnaises, le premier cité ayant même été présent dans les travées du Groupama Stadium, à l'occasion de la rencontre entre l'OL et les Aiglons vendredi dernier (1-1).