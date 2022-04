Bayern Munich, équipe de France : le sort s'acharne sur Corentin Tolisso

La suite après cette publicité

Cycle sans fin digne d'un théorème, l'histoire de Corentin Tolisso avec le Bayern Munich ne semble pas connaître d'issue heureuse. A chaque fois c'est la même rengaine. Après une période décevante, il sort un but magistral puis surfe sur cette nouvelle dynamique pour éclabousser le club bavarois de tout son talent. Et alors qu'on le pense enfin lancé, le pire arrive avec une nouvelle blessure. Depuis qu'il est au Bayern Munich, le natif de Tarare a manqué 91 rencontres et son absence pour blessure s'élève à 520 jours. Un triste bilan auquel vient se rajouter une rechute contractée durant le week-end. Déjà touché à une fibre musculaire entre fin-février et mi-mars dernier, le milieu français a été victime d'une nouvelle blessure ce samedi contre Fribourg (4-1).

Entré à la 62e minute de jeu, à la place de Leon Goretzka, il est sorti à la 85e minute de jeu. Selon Bild, cette nouvelle indisponibilité, la quatrième de la saison pour une blessure musculaire, va l'éloigner des terrains pour trois à quatre semaines. Naturellement absent de l'entraînement ce lundi, Corentin Tolisso a certainement perdu beaucoup en cette fin de saison. Si 2022 avait bien débuté pour lui avec un retour dans le onze type, le retour de Leon Goretzka à la compétition et sa précédente blessure l'avaient poussé vers le banc des remplaçants. Devant manquer les quarts de finale de Ligue des Champions ainsi que les demi-finales (le match aller au moins), Corentin Tolisso sera aussi absent contre Augsbourg (9 avril), l'Arminia Bielefeld (17 avril), le Borussia Dortmund (23 avril) et possiblement Mayence (30 avril).

Vers un adieu de la part du Bayern Munich

Le scénario le plus pessimiste lui laisserait deux matches de Bundesliga (Stuttgart et Wolfsbourg) ainsi qu'une éventuelle finale de Ligue des Champions à disputer pour faire changer les avis et convaincre le Bayern Munich de le prolonger. Si son niveau de jeu reste plutôt intéressant et a failli changer la position du Rekormeister, les dernières blessures ont confirmé les doutes des dirigeants sur le physique de Corentin Tolisso. La prolongation semble donc s'éloigner comme le souligne la presse allemande. Libre cet été, Corentin Tolisso aura certes des prétendants à l'instar du Real Madrid ou de l'Olympique Lyonnais, mais il ne faudra pas qu'il se trompe sur son choix. En effet, son avenir international est menacé. Avec le passage de l'équipe de France en 3-5-2, il n'y a plus que deux places à pourvoir au milieu de terrain.

Souvent parmi les premiers remplaçants chez les Bleus depuis 4 ans, Corentin Tolisso est toujours derrière N'Golo Kanté et Paul Pogba, mais il s'est aussi fait doubler dans la hiérarchie par la sensation Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Si on rajoute Mattéo Guendouzi préféré lors des derniers rassemblements, la mission s'annonce rude pour inverser la donne du côté de Corentin Tolisso. Pas appelé depuis l'Euro 2020 et pas utilisé depuis le 23 juin dernier et un match contre le Portugal (2-2), le joueur de 27 ans est à la croisée des chemins à presque six mois de la Coupe du monde 2022. Sur la fin d'une aventure contrariée par les blessures au Bayern Munich et en difficulté en équipe de France, Corentin Tolisso va devoir faire preuve de caractère pour revenir. Il a su le faire en club et a montré qu'il en était capable, maintenant il faudra que cela arrive dans la durée pour ne pas perpétuer ce terrible cycle sans fin dans lequel il s'est enfermé ...