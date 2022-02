Mercato OL : Jean-Michel Aulas annonce du lourd sur Lacazette et Tolisso

Alexandre Lacazette de retour à l'OL ? Voici une information lancée par L'Equipe il y a quelques jours, et qui a logiquement enflammé la toile. Le buteur d'Arsenal, dont le contrat expire en juin prochain, n'a toujours pas prolongé. Et les Rhodaniens comptent bien tout faire pour le rapatrier. Présent en conférence de presse lors de la présentation de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, le président Jean-Michel Aulas a confirmé cet intérêt.

« Oui, Alex Lacazette nous intéresse, de par ce qu’il a représenté ici, la maturité qu’il a pu prendre depuis son départ, et on est resté en contact depuis qu’il est parti. C’est un profil qui nous intéresse. Tous les dossiers sur les grands joueurs sont compliqués. On fera tous les efforts possibles, mais ça fait partie des idées directrices que Bruno (Cheyrou, conseiller technique et directeur du recrutement, ndlr) a amené. Dans le contexte d’aujourd’hui, Lacazette c’est plus accessible que Benzema (il a été interrogé sur un retour de Benzema, ndlr). Il faut essayer de transformer l’équation financière. Et on ne sera pas seul », a ainsi confié le patron rhodanien.

Deux sacrés retours en vue

Et l'évolution du marché rendra possible le retour d'anciennes gloires à en croire Aulas : « cette évolution dans les mentalités des joueurs d’aller au bout de contrat, ça peut être une option pour rapatrier des anciens. S’il y a des opportunités, il faut regarder. Pas de transfert à payer donc ça rend l'opération possible. Ceux qui peuvent être amenés à revenir, ce sont des joueurs sur lesquels on n'a pas de doute, et la connaissance est réciproque. C'est moins de risques pour nous et pour lui quand on ramène un ancien du club ».

Et ce n'est pas tout, puisque Vincent Ponsot, directeur du football, a confirmé que l'OL « s’est entretenu avec Corentin Tolisso ». Le joueur de l'académie lyonnaise est, comme Lacazette, aussi en fin de contrat. Mais dans ce dossier, les Lyonnais devront notamment se battre avec des clubs du calibre du Real Madrid... L'hypothèse d'un contrat pour Clément Grenier a quant à elle été refusée balayée d'un revers de main. Le prochain mercato risque donc d'être très excitant du côté de la capitale des Gaules !