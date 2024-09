Qualifs CAN 2025 : la Tunisie vient à bout de la Gambie et sécurise sa première place

Après son succès 1-0 face à Madagascar pour son premier match de qualification à la CAN 2025, la Tunisie comptait bien continuer sur sa lancée contre la Gambie. Mais la tâche ne fut pas de tout repos pour les hommes de Faouzi Benzarti. Ces derniers ont rapidement ouvert le score, grâce à une tête d’Ali Abdi (11e), mais la réponse a été immédiate du côté des Gambiens. Grâce à un défilé de crochets et dribbles dans la surface adverse, Minteh réussit à mettre un ballon vers Sowe, qui voit sa frappe déviée et finir au fond des filets tunisiens (1-1).

Dominés pendant une grande partie de la première période, les Aigles de Carthage devaient attendre la seconde mi-temps pour enfin reprendre des couleurs. À la 76e minute de jeu, Bouchniba parvenait à trouver Ben Romdhane, qui a inscrit le second but libérateur pour les Tunisiens (2-1). Avec deux victoires en deux matches, la Tunisie sécurise la première place du groupe de qualification A avec 6 points. De son côté, la Gambie pointe à la seconde place avec 1 seul point, et ne reste devant les Comores qu’à la différence de but.