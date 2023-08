ASSE : la direction clarifie la situation de Niels Nkounkou

Grand artisan du maintien de Saint-Etienne en Ligue 2, Niels Nkounkou traverse actuellement une zone de turbulences dans le Forez. Avant de disputer l’Euro U21 avec les Espoirs, le latéral belge avait manifesté son intention de quitter le navire à sa direction pour s’offrir un challenge plus alléchant à l’étranger et répondant de ce fait favorablement à l’intérêt de l’Eintracht Francfort. De leur côté, les dirigeants stéphanois, satisfaits de ses performances (6 buts, 7 passes décisives en 20 apparitions), ont décidé de lever son option d’achat le liant à l’ASSE jusqu’en 2026. De retour de vacances, le joueur de 22 ans a récemment rappelé devant la presse qu’il n’avait pas changé son fusil d’épaule et qu’il comptait toujours partir.

La suite après cette publicité

En marge du derby entre l’ASSE et Grenoble (0-1), le président exécutif des Verts Jean-François Soucasse a fait le point sur le cas Niels Nkounkou et à rappeler la volonté du club ligérien, à savoir le conserver. « J’ai bien entendu la position de Niels Nkounkou. Je ne vais pas participer au feuilleton médiatique. Nous avons des relations très franches et directes avec son agent, avec Niels et avec le club de Francfort. Personne n’ignore la situation comme elle est posée. Elle n’a pas changé à l’heure où on se parle… La volonté du club est de conserver Niels. Niels a été précieux dans les six mois qu’il a fait avec nous. Nous comptons sur sa présence pour mener à bien notre projet », a indiqué le dirigeant stéphanois au micro de BeIN Sports.