The Best 2022 : Sarina Wiegman meilleure entraîneuse de l’année

Lors de la cérémonie des FIFA-The Best, organisée à Paris ce lundi soir, Sarina Wiegman a été élué meilleure entraîneuse de l’année 2022. Elle a ainsi battu les autres nominées Pia Sundhage (Brésil) et Sonia Bompastor (OL). La Néerlandaise de 53 ans a guidé l’équipe nationale anglaise sur le toit de l’Europe en remportant l’EURO féminin de l’UEFA 2022 au cours d’une compétition largement maîtrisée par Lionesses qui ont inscrit 22 buts dans les six matches du tournoi et n’en ont encaissé que deux. Avec l’Angleterre, l’entraîneuse ne cesse d’impressionner les observateurs puisque les Anglaises sont toujours invaincues sous sa direction. En 26 rencontres dirigées, Wiegman affiche 22 victoires et 4 matchs nuls

Déjà championne d’Europe avec les Pays-Bas en 2017, Wiegman continue d’inscrire son nom dans l’histoire du football féminin : «C’est incroyable d’être ici en ce moment et de célébrer le football féminin. Les dangers, nous devons en prendre soin aussi. Oui, nous voulons nous développer, mais nous devons faire les bonnes choses. Nous sommes en compétition sur le terrain mais en dehors, nous devons travailler en équipe pour le développer davantage» a affirmé la gagnante sur la scèn.

