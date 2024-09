OM : Roberto De Zerbi lance un message à Elye Wahi… et Neal Maupay

C’est le choc de la 5e journée de Ligue 1 à ne pas manquer ce week-end. Dauphin du Paris Saint-Germain et invaincu depuis la reprise (3 victoires, 1 nul en 4 journées), l’Olympique de Marseille tentera de prolonger sa belle dynamique face à l’Olympique Lyonnais, ce dimanche (20h45). Auteur d’une prestation plus que satisfaisante face à Nice la semaine passée à l’image de son premier but sous les couleurs phocéennes, Neal Maupay a marqué des points auprès de Roberto De Zerbi. Au détriment d’Elye Wahi ? Muet depuis le match contre Brest, l’ex-attaquant de Lens peine à lancer sa nouvelle aventure et se tire la bourre avec l’ancien joueur de Brentford pour une place de titulaire en attaque. Fort heureusement, il garde la totale confiance de son coach qui lui donnera l’occasion de s’exprimer.

«Elye Wahi doit toujours pousser à l’entraînement, comme il le fait. Et puis, il est un joueur fort et jeune. Je parle de hiérarchie parce que j’aime ça. Neal Maupay doit démontrer aussi à l’entraînement, c’est qu’il a fait pour l’instant. Il a fait un très gros match (contre Nice ndlr), c’est un joueur important. J’aimerais avoir toute l’équipe avec la mentalité de Maupay», a lâché l’Italien en conférence de presse, ce vendredi.

