Real Madrid : Karim Benzema fait tomber de nouveaux records !

La suite après cette publicité

Les soirées européennes se suivent et se ressemblent pour Karim Benzema (34 ans). Auteur d'un triplé exceptionnel pour éliminer le Paris SG en 8e de finale retour (3-1), l'attaquant du Real Madrid a encore régalé ce mercredi soir sur la pelouse de Stamford Bridge face à Chelsea, en quart de finale aller de Ligue des Champions (1-3). Le Lyonnais s'est d'abord distingué sur une délicieuse talonnade pour permettre à Federico Valverde de mettre Vinicius en position de marquer avant d'enfiler son costume de goleador.

Suite à un double une-deux côté gauche avec Vinicius, KB9 nettoyait la lucarne d'Édouard Mendy une première fois de la tête. Puis, quelques instants plus tard, l'international tricolore reprenait victorieusement un magnifique service de Luka Modric d'une nouvelle tête placée. En toute fin de première période, le natif de Bron passait tout près du triplé, mais, gêné par le retour de Jorginho, ratait une occasion en or en pleine surface de réparation. Partie remise seulement, puisque dès l'entame du second acte, le Français allait marquer pour la troisième fois de la soirée, profitant d'une énorme erreur de relance de Mendy.

Nouvelle pluie de records

Excellent en phase de conservation ensuite, il avait même droit à une standing-ovation à sa sortie du terrain quelques minutes avant la fin de la rencontre. Il est le quatrième joueur de l'histoire à enchaîner deux triplés consécutifs en LdC, après Luiz Adriano, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ce n'est pas tout ! C'est la première fois de l'histoire du Real Madrid qu'un joueur inscrit consécutivement six buts en Coupe d'Europe. Et pourtant, la Casa Blanca a vu passer de sacrés buteurs ! Il est également le premier joueur français de l'histoire à inscrire plus de 10 réalisations sur une saison de Ligue des Champions.

Il compte désormais 82 buts en C1, une compétition qu'il adore définitivement. Quatrième meilleur buteur de l'histoire de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe derrière Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (125) et Robert Lewandowski (85), le goleador compte désormais 316 pions inscrits sous le maillot merengue. Il n'est plus qu'à 7 petites longueurs du deuxième meilleur réalisateur de l'histoire du club espagnol, un certain Raul (323). Il pourrait donc devenir le dauphin de CR7 (450) d'ici la fin de la saison s'il poursuit sur sa lancée. Avec cette soirée, Karim Benzema entre un peu plus dans la légende.