Le FC Barcelone a la rage contre Luis Enrique, l’Allemagne s’enflamme pour le grand retour du Bayern Munich

Luis Enrique dans le viseur du Barça

En Espagne et notamment en Catalogne, le tacle de Luis Enrique à Xavi, hier en conférence de presse, qui a déclaré qu’il représentait «plus le style Barça» que l’actuel entraîneur du club, ne passe pas vraiment. Mundo Deportivo placarde que «Paris s’embrase. Le Barça, à fond dans un Parc des Princes hostile et devant un Lucho provocateur. Les doutes de Xavi se situent au milieu de terrain. Il n’y aura pas de marquage individuel de Mbappé.» AS voit dans cette confrontation pour les Barcelonais un «double ennemi : Luis Enrique et Kylian Mbappé» ! «L’entraîneur du PSG s’en prend à Xavi», reprend le quotidien madrilène. Et cela n’est pas apprécié de l’autre côté des Pyrénées. Les médias rêvent de clouer le bec à Luis Enrique. Éléments de réponse ce soir…

Le Bayern est de retour !

Décevant ces dernières semaines, le Bayern Munich s’est sublimé hier soir ! Et c’est toute l’Allemagne qui célèbre le club bavarois, épatée par sa prestation. L’Abendzeitung de Munich se régale et placarde que «le feu bavarois est de retour ! Le Rekordmeister montre le visage de la classe royale espéré avec ce 2-2. Un Gnabry impitoyable et un Kane lucide créent une bonne position pour le match retour, à domicile, contre Arsenal, les supporters ont fait sensation via des feux d’artifice», écrit le tabloïd munichois. Même son de cloche pour le journal Bild qui estime que «le Bayern est de retour» ! Et ça aurait même pu leur sourire car comme le relaye The Daily Telegraph en Angleterre, Thomas Tuchel était particulièrement énervé après la rencontre : «Tuchel en colère après une faute de main. L’entraîneur du Bayern dénonce l’horrible décision de refuser un penalty à son équipe. L’action bizarre de Gabriel est considérée comme une erreur de gamin par l’arbitre», a dénoncé le coach allemand…

Allegri menacé à la Juve ?

En Italie, ça risque de bouger sur le banc de la Juventus ! Ce matin, Il Corriere dello Sport annonce que «Motta et Conte jouent pour la Juventus» ! Et oui, Max Allegri est très critiqué et les derniers résultats ne plaident pas en sa faveur, alors la Vieille Dame pourrait lancer un nouveau cycle cet été. C’est la tendance des derniers jours… Mais le quotidien italien rapporte qu’il y a des prétendants pour le poste mais ça ne sera pas si facile. «Mais la résistance d’Allegri et de Bologne est forte. Sept clubs des 10 premiers du classement de Serie A changeront d’entraîneur. C’est comme ça.» Et le grand changement pourrait bien avoir lieu à Turin ! Affaire à suivre…