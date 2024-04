Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique détruit Xavi Hernandez

Ancien joueur du club entre 1996 et 2004, puis entraîneur entre 2014 et 2017, avec notamment une Ligue des Champions remportée en 2015, Luis Enrique va devoir affronter son club de cœur avec le Paris Saint-Germain. Un club qu’il avait d’ailleurs éliminé en 2016 après une remontada qui avait marqué les esprits. Engagé en quarts de finale de Ligue des Champions avec le club parisien, l’entraîneur catalan a avoué qu’il s’agirait «d’un match spécial. J’aime beaucoup le FC Barcelone», a-t-il avoué en conférence de presse.

Avant d’ajouter qu’il avait «déjà joué contre le Sporting Gijon (son club formateur) comme joueur et j’ai marqué deux buts. Mais il faut être professionnel et je dois me concentrer sur le travail et l’équipe du Paris Saint-Germain qui a eu confiance en moi. Et je veux passer au tour suivant. Je connais très bien le club, mais je ne sais pas si ce sera vraiment un avantage. C’était une grande expérience au niveau émotionnel».

Luis Enrique a un défi personnel à jouer

Mais ce n’est plus le même Barça qu’avant et Luis Enrique a un défi personnel à jouer contre Xavi Hernandez, son ancien joueur, qu’il n’a pas hésité à tacler durant sa prise de parole. «Je connais Xavi oui, mais pas en tant qu’entraîneur, il était mon joueur. Je ne connais pas comme entraîneur, a-t-il d’abord expliqué. Qui représente le mieux la philosophie du club ? «Sans aucun doute, moi. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment».

Une sortie qui devrait faire réagir en Catalogne avant le choc de mercredi soir. Luis Enrique, conscient de la bonne dynamique actuelle des Catalans, veut s’en servir comme source de motivation. «C’est un Barça fort, avec une bonne dynamique. Ils sont dans un bon moment, ils ont des joueurs avec un grand talent individuel et ils ont l’expérience de la victoire. J’ai travaillé avec les deux clubs et j’espère qu’on peut avoir un bon quart de finale. Je sais que ce n’est pas possible, je veux que les meilleurs joueurs du Barça jouent parce que c’est un défi pour moi», a-t-il ajouté. Le Barça et Xavi Hernández sont prévenus.

