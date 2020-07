FC Barcelone : les nouvelles confessions de Bartomeu sur Messi, Neymar et Lautaro Martinez

Hier soir, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, était de sortie pour évoquer l’actualité du club catalan. Invité sur la chaîne TV3, le patron des Blaugranas a profité des micros tendus pour tenir un discours rassurant malgré l’ambiance électrique régnant autour du vestiaire barcelonais. Sans surprise, après avoir confirmé Quique Setién dans ses fonctions, Bartomeu a embrayé sur le cas Messi en affirmant que la Pulga (33 ans) prolongera sans aucun doute un contrat s’achevant en 2021.

La suite après cette publicité

« On discute, on a discuté et on discutera avec Messi. C’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Il a encore des années devant lui, il est en pleine forme. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il restera au Barça. Je crois certainement qu’il va prolonger. Son futur est ici, même après sa carrière. Notre relation est fluide, il n’est pas en colère. Ce qu’il s’est passé pour l’histoire des baisses de salaires, c’est que certaines personnes au sein du club ont trop parlé, mais elles ne sont plus là maintenant. »

Pas de Neymar, ni de Lautaro ?

La suite ? Quand ce n’est pas Messi qui fait parler au Barça, le dossier Neymar n’est jamais très loin. Mais contrairement à l’an dernier, le contexte économique actuel lié à la crise du coronavirus a clairement refroidi les ardeurs catalanes dans ce genre de dossier très onéreux. « Je ne pense pas que le PSG va mettre ses joueurs sur le marché et Neymar est un joueur du PSG. » Pas de Neymar et peut-être pas de Lautaro Martinez non plus.

À l’instar du Brésilien, l’Argentin, dont la clause de départ à 111 M€ n’est plus valable, coûte désormais bien trop cher. « Le mercato estival sera très différent (des précédents). Les grands clubs seront limités à cause de soucis financiers, mais le Barça restera un acteur du mercato. Dans le cas de Lautaro Martinez, la négociation est arrêtée. On a parlé avec l’Inter ces dernières semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse ». Et pour le moment, l'analyse du comptable catalan ne semble pas favorable.