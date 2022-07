Chelsea veut jouer un sale coup à Manchester United dans le dossier Frenkie de Jong !

La suite après cette publicité

Des semaines de spéculations, de discussions, de négociations et dans les prochaines heures une officialisation ? C'est bel et bien le chemin que semble prendre le dossier Frenkie de Jong ! Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026, celui qui clamait pourtant son amour au club catalan devrait rejoindre Old Trafford et Manchester United dans les prochains jours. Dans cette optique, The Guardian révélait même dernièrement que le FC Barcelone avait accepté une offre de 65 M€, plus des bonus, pouvant faire monter l'addition à 85 M€.

Oui mais voilà, un nouveau rebondissement semble se profiler. Réticent à l'idée de rejoindre Manchester à cause de l'absence de Ligue des Champions, le milieu international néerlandais n'a toujours pas donné son accord au board mancunien, et ce malgré la présence d'Erik Ten Hag, son ancien coach à l'Ajax Amsterdam. Une situation qui pourrait donc déboucher sur un échec et qui semble attiser les convoitises de la concurrence.

Chelsea entre dans la danse pour Frenkie de Jong !

Ainsi, The Guardian affirme, ce vendredi soir, que les Blues de Thomas Tuchel n'ont pas rendu les armes dans ce dossier. Conscient de la réticence du Batave, le club londonien, qui reste en pourparlers avec Manchester City au sujet de Raheem Sterling et attend de voir si Raphinha de Leeds United va les bouder pour Barcelone, surveille donc la situation et pourrait s'engouffrer en cas d'échec dans les négociations entre le joueur et Man United.

Si la principale priorité de Chelsea reste le renforcement de la défense et de l’attaque, l’incertitude règne également dans l'entrejeu. Avec le retour de Saúl Ñíguez du côté de l'Atlético de Madrid et les fins de contrats à venir pour Jorginho ou encore N'Golo Kanté, les Blues de Todd Boehly ne seraient pas contre l'idée d'ajouter un nouveau milieu de terrain à leur effectif. Très largement apprécié par Thomas Tuchel, le profil de Frenkie de Jong pourrait alors parfaitement s'associer à la philosophie de jeu prôné par le technicien allemand. Affaire à suivre...