Mercato : le nouveau latéral gauche suivi par l’OM

«Il nous faudrait une alternative à Lodi (qui est seul au poste) et un milieu de terrain. Il faudra voir ce que le mercato offre. Après cinq ou six matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, nous aurons un effectif de 28 ou 29 joueurs. Si on ne fait aucune vente, on risque d’avoir cet effectif et je n’aime pas gérer autant de joueurs.» Vendredi, Gennaro Gattuso était très clair sur ce qu’il voulait pour ce mercato hivernal.

Si l’option Lucien Agoumé est tombée à l’eau, puisque le milieu de terrain devrait finalement s’engager en faveur de Séville, c’est Jean Onana qui devrait venir renforcer l’entrejeu de l’écurie phocéenne. Il n’y a cependant pas encore eu de piste spécialement chaude pour le poste de latéral gauche. Mais voilà que les médias portugais en dévoilent une…

Un joli remplaçant pour Lodi ?

Selon Record, parmi d’autres médias lusitaniens, l’Olympique de Marseille s’intéresse ainsi à David Jurásek, latéral gauche de Benfica. Il n’a que très peu de temps de jeu du côté de Lisbonne, n’ayant joué que 258 minutes en championnat par exemple, et devrait quitter la capitale portugaise en quête de temps de jeu pendant ce mois de janvier.

International avec la République Tchèque (5 sélections), le joueur de 23 ans est notamment barré par Morato, le titulaire à gauche lors de ces dernières journées de championnat. Il avait coûté 14 millions d’euros aux Portugais l’été dernier, eux qui étaient allés le chercher du côté du Slavia Prague pour remplacer Alejandro Grimaldo. On peut donc imaginer que Benfica ne le bradera pas et qu’un prêt est une option plus qu’envisageable…