L’OM va boucler l’arrivée de Jean Onana

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a été rattrapé par la Coupe d’Afrique des Nations. La formation de Gennarro Gattuso va devoir composer pendant plusieurs semaines sans Pape Gueye, Azzedine Ounahi ou encore Amine Harit dans l’entrejeu alors que Valentin Rongier est déjà éloigné des terrains pour cause de blessures. Dans ce sens, le technicien italien avait réclamé d’urgence une recrue au milieu de terrain. Pablo Longoria pensait la tenir en la personne de Lucien Agoumé mais le joueur a finalement décidé de filer du côté du Séville FC.

La suite après cette publicité

Résultat, la formation olympienne cherchait donc un nouveau joueur capable de venir renforcer rapidement le milieu marseillais. «On cherche le profil de quelqu’un qui connait le championnat, la France et parle français. On n’a pas de temps à perdre sur l’adaptation. On cherche quelqu’un qui est prêt à jouer dès qu’il arrive», confiait ainsi le technicien italien. Eh bien ce samedi soir, l’OM a enfin trouvé son nouveau milieu de terrain. Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, Marseille va boucler l’arrivée du milieu camerounais Jean Onana. Nous pouvons vous confirmer qu’il va débarquer en prêt avec option d’achat.

À lire

EdF : Jordan Veretout voit grand avec l’Euro 2024

Un pari à tenter

Après s’être révélé du côté de Bordeaux puis de Lens la saison dernière, le polyvalent milieu de terrain de 23 ans a quitté la France pour Besiktas cet été. Mais son aventure en Turquie ne s’est pas passée comme prévu. Très peu utilisé en championnat (4 petits matches), il a tout de même pu enchaîner en Coupe d’Europe et notamment en Conférence League où il a disputé 6 rencontres. Mais il y a quelques semaines, Besiktas décidait de le mettre à l’écart ainsi que plusieurs autres joueurs de l’effectif.

La suite après cette publicité

«Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe», annonçait la formation turque. Depuis, le nom de l’ancien milieu bordelais avait été évoqué pour un retour en France. Et l’OM a donc saisi l’occasion de récupérer un milieu de terrain qui correspond aux demandes de Gattuso. Il maitrise le français, connait le championnat et reste un joueur qui, en confiance, peut vite apporter à un milieu marseillais. Il pourrait d’ailleurs être disponible pour le match face à Strasbourg lors de la prochaine journée de Ligue 1.