Liga : le Real Madrid et le FC Barcelone sont entrés dans une colère noire !

La course au titre bat son plein en Espagne. Alors que l’Atlético de Madrid a sûrement dit adieu à ses dernières chances de titre le week-end passé en s’inclinant à domicile face au FC Barcelone (2-4), le club catalan est toujours aux prises avec le Real Madrid, qui n’a toujours pas dit son dernier mot. Au classement, les deux rivaux sont au coude-à-coude, mais le Barça peut se targuer de compter un match de moins que son rival madrilène tout en comptant le même nombre de points. Ce match en moins correspond à la rencontre face à Osasuna. Pour rappel, ce match devait se jouer le 8 mars dernier, mais avait été annulé suite au décès du Dr Carles Minarro un peu plus tôt dans la journée.

Reprogrammée au 27 mars, cette nouvelle date a provoqué l’ire des dirigeants barcelonais. En effet, le report à cette date n’est pas du tout au goût d’Hansi Flick, qui l’a fait savoir à ses dirigeants. En effet, à cette période, le coach allemand n’aura pas la possibilité d’aligner Ronald Araujo et Raphinha, qui seront encore en rassemblement respectivement avec l’Uruguay et le Brésil. Dans l’incompréhension, l’ancien entraîneur du Bayern Munich attend donc que son club fasse appel de ce report mais la formation catalane n’est pas vraiment optimiste quant à ses chances de voir la rencontre être repoussée encore à une date ultérieure, comme l’indique Marca.

Le Real Madrid est agacé face à la surcharge du calendrier en Espagne

Une colère face au calendrier de la Liga qui n’est pas ressentie qu’en Catalogne. En effet, comme l’explique également Marca, le Real Madrid est fortement agacé face à l’enchaînement des rencontres qui est en train de décimer son effectif. Touché durement par les blessures cette saison, le club de la capitale est sur une cadence infernale en 2025. En effet, comme l’indique le quotidien madrilène, le champion d’Europe en titre n’a compté que sept jours de repos (une journée sans entraînement ni match, ndlr) en 2025.

Pour rappel, le club se prépare à une saison à plus de 70 matches si l’on compte toutes les compétitions disputées et à condition d’un parcours jusqu’en finale de Ligue des Champions. Pire encore, l’effectif de Carlo Ancelotti a eu moins de 72 heures de pause avant 9 de ses 22 matches cette année. Une situation éprouvante qui a d’ailleurs incité le technicien italien à pousser un coup de gueule après le dernier match contre Villarreal : «nous n’allons pas nous présenter à un autre match avec moins de 72 heures de repos.» Vous l’aurez compris, le calendrier et le rythme effréné des rencontres en Liga est en train de faire sortir de ses gonds le Real Madrid et le FC Barcelone, qui sont encore loin d’avoir vu le bout du tunnel en étant engagé encore dans toutes les compétitions.