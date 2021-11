Monaco : Niko Kovac dévoile les différences entre la Ligue 1 et la Bundesliga

Vendredi soir, la Ligue 1 reprend ses droits avec en ouverture de la 14ème journée un alléchant Monaco-LOSC à Louis II. Présent en conférence de presse à deux jours de cette belle affiche du championnat, Niko Kovac a révélé ce qui différencie selon lui la Ligue 1 et la Bundesliga. Et le technicien monégasque s'est montré très élogieux sur le niveau de notre compétition hexagonale.

« Mes collègues allemands me posent beaucoup de questions sur la Ligue 1 et les joueurs à observer. Si vous pouviez garder tous vos joueurs, la Ligue 1 ne serait pas seulement top 5, mais sûrement le deuxième Championnat en Europe. La principale différence que je vois avec le Championnat allemand, et qui explique que les équipes françaises ont moins de résultats en Coupes d'Europe, c'est qu'en France, les clubs ont besoin de vendre leurs joueurs. S'ils pouvaient les garder, on aurait ici l'un des tout meilleurs Championnats au monde, » a ainsi décrypté Kovac. Les principaux concernés apprécieront le compliment...