FC Barcelone : tout le monde se lève enfin pour Ousmane Dembélé !

"Un autre Dembélé". Voici les mots employés ce jeudi matin par le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo pour évoquer le match de l'international tricolore. Titulaire hier soir face à Ferencvaros lors de la cinquième journée de l'UEFA Champions League (victoire 3-0), Dembélé a rendu une belle copie. En effet, l'ancien joueur du Stade Rennais a été dans tous les bons coups. Sur l'ouverture du score d'Antoine Griezmann d'une belle Madjer, il a été un bon relais pour Jordi Alba, qui a adressé une passe décisive ensuite pour Grizou (1-0, 14e).

La suite après cette publicité

Dembélé a régalé et porté le brassard...à l'envers

Ensuite, Dembélé a réalisé un joli festival avant de délivrer une passe décisive sur le but du 2-0 de Martin Braithwaite (21e). Ce dernier, qui a provoqué un pénalty, a laissé au Français le soin de le transformer en l'absence de Lionel Messi (3-0, 28e). Un pénalty historique d'ailleurs puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un club obtient et transforme un pénalty lors de chacune des cinq journées. Buteur sur pénalty donc, Ousmane Dembélé aurait pu marquer un voire deux buts supplémentaires avec plus de précision.

Mais il a été un danger constant, lui qui a eu 100% de réussite aux dribbles (6/6) et qui a délivré trois passes clés. Auteur d'une prestation aboutie, le natif de Vernon a même terminé cette belle soirée en portant le brassard de capitaine. En effet, à la sortie de Sergio Busquets, Dembélé a enfilé le brassard...mais à l'envers. Il faut dire que c'était une première pour le champion du monde 2018, qui se montre particulièrement décisif cette saisons en C1 (3 buts, 1 assist en 4 matches).

Le Français fait enfin l'unanimité

Sur courant alternatif voire même plutôt décevant depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, Dembouz, qui n'a pas été épargné par les blessures, semble se rapprocher petit à petit de sa meilleure version cette année (4 buts en 11 matches toutes compétitions confondues). "Dembélé vole à nouveau et a fini capitaine", titre Mundo Deportivo qui s'enflamme pour le Français en ajoutant que «la Puskas Arena a été le témoin du récital du Français, imparable sur l'aile gauche.» De son côté, la RAC-1 l'a élu homme du match. Celui qui été proche de rejoindre MU cet été a fait l'unanimité hier soir. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du Camp Nou qui doivent notamment composer avec la blessure d'Ansu Fati.

Ronald Koeman est en tout cas satisfait de son joueur, sous contrat jusqu'en 2022, et de tout son secteur offensif, comme il l'a expliqué hier soir au micro de Movistar. «J'ai bien aimé la débauche des joueurs, ils ont fait une grande première période. Il y a suffisamment de talent dans notre attaque et j'espère que tous suivront la voie montrée par ces trois (Griezmann, Dembélé et Braithwaite). On a vu que l'on a une très bonne équipe, on a pu ménager plusieurs joueurs, mais ceux qui jouent prouvent que l'on a du savoir-faire». Doucement mais sûrement, Ousmane Dembélé (23 ans) compte montrer son vrai visage au FC Barcelone. Les Blaugranas n'attendent que ça !