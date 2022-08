Real Madrid : la masterclass d'Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Sa première en Liga n'avait pas forcément été brillante. Titularisé le week-end dernier sur la pelouse du promu Almeria, le milieu de terrain tricolore avait été sorti à la pause. Sans être foncièrement mauvais, il n'avait pas réussi à s'imposer dans l'entrejeu, et Carlo Ancelotti l'avait bien senti. Mais ce samedi, l'Italien a encore fait confiance à l'ancien Monégasque. Et les faits lui ont donné raison.

Même si le Celta a un peu dominé les débats lors des 25/30 premières minutes, le milieu de terrain a rendu une sacrée copie. « Tchouaméni est une bête », titre ainsi Marca dans son compte rendu individuel, qui indique que sa prestation a été prometteuse et laisse présager du très bon. Dans un autre article du journal, le joueur formé à Bordeaux est particulièrement encensé : « il lâche facilement le ballon, jouant en une touche ou en imposant son rythme quand la situation le demande. C'est une machine à gagner des duels grâce à son habilité pour utiliser son physique imposant ».

Les chiffres donnent le vertige !

Son de cloche similaire du côté de AS, où on évoque un Tchouaméni qui a déjà été au niveau d'un joueur du Real Madrid. Un portrait particulièrement brillant qui a aussi été partagé par Carlo Ancelotti après la rencontre. « Tchouaméni a joué avec une grande personnalité et il a pris beaucoup de plaisir. Il a joué comme il le fait habituellement à l'entraînement », a ainsi lancé le coach italien à DAZN.

Les statistiques du Français sont d'ailleurs brillantes. Il a touché 88 ballons, a terminé la rencontre avec 89,7% de passes réussies, dont 3 passes clés. Sur le plan défensif, il faut mettre 9 récupérations de balle à son actif, avec 3 tacles et 3 interceptions notamment. Personne n'a fait mieux sur la pelouse hier. Autant dire qu'après ce match, les supporters du Real Madrid sont un peu plus sereins avec le départ de Casemiro...