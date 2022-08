Real Madrid : Aurélien Tchouameni prend cher en Espagne

La suite après cette publicité

Pour son entrée en lice dans le Championnat d'Espagne cette saison, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur sur la pelouse du promu Almeria, grâce à un sublime coup-franc de David Alaba (2-1). Pour l'occasion, Carlo Ancelotti avait décidé de faire confiance aux jeunes et de laisser Luka Modric et Casemiro sur le banc. La nouvelle recrue, Aurélien Tchouameni, achetée pour plus de 100 millions d'euros l'été dernier, était présente dans l'entrejeu avec son compatriote Eduardo Camavinga.

Cependant, la première en Liga de l'ex-Monégasque ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Aligné en position de sentinelle derrière Kroos et Camavinga, le milieu de terrain de 22 ans a vécu une soirée compliquée, où il a été bousculé par le bloc défensif d'Almeria. Sur le plan statistique, le Français a perdu quatre ballons importants, n'a gagné que trois duels et a manqué de justesse technique pour casser les lignes adverses. «Tchouameni ne sait pas très bien où il est, il est un peu perdu, il ne sait pas où se placer», pouvait-on entendre sur Partidazo Cope «Les architectes sont sur le banc de touche. Il y a Modric et Ceballos. Je les ajouterai à la place de Tchouameni et Camavinga. Tchouameni ne me convainc pas», assure également la Cadena SER.

Carlo Ancelotti ne l'a pas épargné

Une prestation en deçà des espérances, après énormément d'attentes autour de lui et de ses dernières prestations sublimes avec Monaco l'an dernier. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas été à la hauteur, même s'il n'était pas dans son poste de prédilection. «Je suis content du match même s'il n'était pas spectaculaire. Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga n'ont pas montré la qualité que je vois à l'entraînement, c'est normal, ce maillot est très lourd», a-t-il rappelé en conférence de presse.

«Les jeunes n'ont pas joué comme ils savent le faire. Je sais, je les vois chaque jour à l'entraînement, ils n'ont pas pour habitude de jouer ainsi. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils peuvent faire bien mieux», a encore ajouté l'Italien, qui n'a pas hésité à le sortir peu avant l'heure de jeu pour faire rentrer Eden Hazard à sa place, alors que le Real était mené 1-0. Il y a donc encore beaucoup de travail avant de pouvoir déloger le milieu expérimenté Modric-Kroos-Casemiro.