Le Bayern Munich lance un ultimatum à Alphonso Davies

Prolongera, prolongera pas ? L’avenir d’Alphonso Davies (23 ans) est dans toutes les têtes au Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club allemand, le latéral gauche canadien a des envies d’ailleurs et le Real Madrid entend en profiter en le signant cet été ou en attendant qu’il soit libre dans un an. Ne voulant pas perdre son joueur, le Bayern Munich a récemment formulé une ultime offre de prolongation et attend la réponse de son joueur.

Dans un entretien pour Bild, le directeur sportif du Rekordmeister Max Eberl a dressé un ultimatum envers l’ancien joueur des Vancouver Whitecaps : « Je peux dire : nous avons fait à Alphonso une offre très concrète et reconnaissante. À un moment de la vie, il faut dire oui ou non.» Il a aussi confirmé qu’il n’avait pas reçu d’approche des Merengues : «le Real Madrid ne nous a pas contactés.»