Le Bayern Munich envoie une ultime offre pour retenir Alphonso Davies

Il suffit d’aller jeter un œil aux compositions d’équipe de la saison prochaine imaginées par les fans du Real Madrid pour se rendre compte qu’à leurs yeux, l’arrivée d’Alphonso Davies est acquise. Il faut dire que la presse espagnole a beaucoup insisté ces dernières semaines sur l’arrivée possible du latéral gauche canadien. Le Real Madrid aurait déjà trouvé un accord contractuel, avec un contrat de 4 ans à la clé.

Mais le Bayern Munich n’a pas encore jeté l’éponge. Et le cas Davies est d’ailleurs l’une des premières missions confiées au niveau directeur sportif Max Eberl, outre la recherche d’un nouvel entraîneur. Sous contrat jusqu’en 2025, Davies est à un moment charnière de sa carrière et il est en position de force pour négocier les meilleurs émoluments possibles.

Le Bayern n’a pas renoncé

Il réclamerait 20 M€ par an au club bavarois, qui aurait déjà dit non à ces exigences. Par contre, comme l’explique Sky Allemagne, la direction munichoise a bien entamé des discussions avec les représentants du joueur, avec une proposition de contrat à la clé. Elle serait comprise entre 11 et 13 M€ bruts par an, avec une fin de bail en 2029.

De quoi faire flancher le Canadien ? Selon le média allemand, si ce dernier reste campé sur ses exigences financières, alors un départ sera accepté par la direction allemande, qui ne veut pas bouleverser sa hiérarchie salariale. Le Real Madrid aurait alors la voie libre, même s’il faudra débourser un beau chèque pour racheter la dernière année de contrat du joueur.