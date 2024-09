OGC Nice : Youssoufa Moukoko envoie un message fort à la Ligue 1

Rapidement promis à un avenir brillant, Youssoufa Moukoko n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui. S’il a tout de même eu quelques bons passages au Borussia Dortmund et qu’il compte 2 capes avec la sélection allemande, le buteur de 19 ans était bloqué la saison dernière sous les ordres d’Edin Terzic. Cette saison ce n’est pas mieux puisque Maximilian Beier (Hoffenheim) et Serhou Guirassy (Stuttgart) sont venus renforcer l’équipe de Nuri Sahin. Désireux de se relancer, Youssoufa Moukoko a finalement été prêté du côté de Nice. Encore trop juste le week-end dernier contre Angers malgré sa présence sur la feuille de match, on devrait le retrouver après la trêve internationale.

Présenté aujourd’hui à la presse, le natif de Yaoundé s’est montré enthousiaste quant à son arrivée du côté de la Côte d’Azur : « je dois vous dire que j’ai été très bien accueilli. Nice est une belle ville, mais je ne suis pas là pour apprécier la beauté des paysages, mais briller sur le terrain. Avant d’aller à Angers, j’ai parlé avec le directeur sportif Florian Maurice, le coach Franck Haise et Dante en allemand. C’était une bonne chose de parler français aussi avec les autres joueurs. Mon intégration se fait rapidement, j’ai l’impression d’être ici depuis 5 ans. J’échange avec les joueurs, ils rigolent avec moi et comme je suis ouvert et joyeux, on s’entend bien. Maintenant faut bien s’entendre sur le terrain».

Ne laissant rien au hasard, Youssoufa Moukoko s’est renseigné auprès d’anciens aiglons avant de faire le grand saut : «j’ai d’abord parlé avec Lucien Favre que j’ai connu du Borussia Dortmund vu qu’il a été deux fois coach de Nice. J’ai aussi parlé avec Anthony Modeste qui m’a parlé du club et aussi avec Franck Haise qui m’a parlé des objectifs. Venir ici c’était vraiment une décision faite par mon cœur. J’espère qu’on pourra fêter quelque chose à la fin de la saison. Les pourparlers ont été rapides avec le directeur sportif et le coach. J’ai ressenti qu’on avait besoin de moi ici et c’était facile de faire mon choix. Il est évident que c’est un club ambitieux et je vois ma place ici. Ils veulent jouer l’Europe et visent la Ligue des Champions. Il y a un très bel avenir dans ce club.»

Ensuite, Youssoufa Moukoko est revenu sur sa situation personnelle. Sorti d’une année compliquée et souvent handicapé par des blessures sur le début de sa carrière, il s’est montré rassurant et a affirmé son envie de briller de mille feux : « c’est vrai que j’ai eu une année de blessure avec les ligaments qui ont été touchés. J’ai commencé à m’occuper plus de ma nutrition, je me suis entouré de nutritionnistes. En 2023, je n’ai eu qu’une déchirure et je suis prêt à jouer le prochain match. Au début ma carrière est montée en flèche, je ne pense pas qu’elle a descendu, mais qu’elle a plutôt stagné, car j’ai eu des blessures. Quand je vais reprendre, ça va monter crescendo, j’ai confiance en moi. Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup. Mon mode d’expression, c’est sur le terrain. Je vois la confiance dont me témoigne le club et je remercie l’OGC Nice ».

Annonçant qu’il peut jouer sur tout le front de l’attaque même s’il a une préférence pour le poste d’avant-centre, Youssoufa Moukoko a été interrogé sur sa situation contractuelle. Prêté avec option d’achat, il peut aussi bien rester à Nice dans un an que de revenir au Borussia Dortmund. Pour le moment, le buteur allemand n’a pas vraiment pensé à la suite : «pour être franc, je viens ici et je vis l’instant présent. Je suis venu ici pour aider le club, je veux qu’on se qualifie en Ligue Europa (atteindre la phase finale ndlr) et qu’on se qualifie en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Nice est une très belle ville il y a beaucoup de soleil, peu de pluie. Le reste on verra plus tard si je retourne à Dortmund ou si je reste ici. Je suis heureux d’aider l’équipe et on verra ce que donnera l’avenir.» Plein d’ambitions et voulant emmener Nice au sommet, Youssoufa Moukoko a fait les présentations sur le plan médiatique, reste désormais à s’exprimer sur le terrain. Le rendez-vous est prévu le 14 septembre avec le choc contre l’Olympique de Marseille.