Euro U21 2023 : la France affrontera l’Ukraine en 1/4 de finale, le tableau est connu

Avec Israël en début de soirée ainsi que la France et la Norvège en fin de soirée, nous connaissons désormais l’identité des huit équipes qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro U21 2023. Ces trois formations rejoignent donc la Géorgie, le Portugal, l’Espagne, l’Ukraine et l’Angleterre qui avaient déjà leur ticket. On connaît donc les affiches des prochaines rencontres et cela promet un joli spectacle. Ainsi, l’équipe de France affrontera l’Ukraine le dimanche 2 juillet à 20h du côté de Cluj en Roumanie.

Juste avant, l’Angleterre et le Portugal se livreront un joli duel. La veille, l’Espagne croisera le fer avec la Suisse tandis que le pays hôte géorgien recevra Israël. Dans le cadre d’une potentielle demi-finale, la France pourrait être opposée soit à l’Espagne ou bien à la Suisse.

Le tableau final de l’Euro U21 2023 :

Quarts de finale :

Géorgie - Israël (1er juillet, 18h, Tbilissi, Géorgie)

Espagne - Suisse (1er juillet, 20h, Bucarest, Roumanie)

Angleterre - Portugal (2 juillet, 18h, Koutaïssi, Géorgie)

France - Ukraine (2 juillet, 20h, Cluj, Roumanie)

Demi-finales :

Géorgie ou Israël - Angleterre ou Portugal (5 juillet, 18h, Batumi, Géorgie)

Espagne ou Suisse - France ou Ukraine (5 juillet, 20h, Bucarest, Roumanie)

Finale :

Demi-finale 1 - Demi-finale 2 (8 juillet, 18h, Batumi, Géorgie)