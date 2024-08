L’échange improbable entre Randal Kolo Muani et un supporter du PSG

Toujours bienveillant avec les plus jeunes, comme lorsqu’il avait fait monter dans sa voiture un adolescent fan du PSG pour le déposer chez lui il y a de cela quelques mois, Randal Kolo Muani a encore fait un heureux ce jeudi. Dans une vidéo amateure publiée sur Tiktok, on y voit en effet l’attaquant tricolore s’arrêter pour signer des autographes et faire une dédicace amusante.

"Randal, est-ce que tu peux faire une vidéo pour un pote à moi, il s’appelle Feuille", lui demande un jeune fan. Ce à quoi répond, confus mais amusé, RKM : «Feuille ? Feuille ? Feuille ? Ah son vrai prénom, c’est Abdelkader? Bah dis Abdelakder alors». Une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, et qui a suscité son lot de réactions.